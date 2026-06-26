Стан Вавринка ще изиграе прощалния си мач в тениса в компанията на Федерер, Мъри и Монфис

41-годишният тенисист Стан Вавринка обяви, че ще организира прощалния си мач на 19 декември в Женева в компанията на бившите номер 1 в света Роджър Федерер и Анди Мъри, както и френския ветеран Гаел Монфис.

"След повече от 20 години на корта е време да затворя тази глава", каза носителят на три титли от турнири от Големия шлем във видео, което публикува в Инстаграм.

"Преди да си тръгна, имам желание да организирам последна вечер, за да ви благодаря и да ви кажа довиждане", продължи бившият номер 3 в света, обръщайки се към феновете си.

"За тази вечер, която е наречена "Един последен бекхенд" във връзка с елегантния бекхенд на швейцареца, имам шанса да разчитам на приятелите ми, с които съм преживял много хубави неща през последните години. Ще видим Анди Мъри, Гаел Монфис и Роджър Федерер", казва Вавринка.

"Имах желание да организирам нещо наистина специално, за да се забавляваме за последен път с вас", каза още швейцарецът, който се готви за последното си участие на "Уимбълдън" с "уайлд кард".

В ерата на тениса, която беше доминирана от Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, Вавринка бе един от малкото играчи (заедно с Мъри), който успя да спечели повече от една титла от Големия шлем. Той триумфира на Откритото първенство на Австралия през 2014, "Ролан Гарос" през 2015 и Откритото първенство на САЩ през 2016.