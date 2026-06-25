Григор Димитров отпадна на четвъртфиналите в Майорка

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна на четвъртфиналите на турнира на тревни кортове в Майорка, който е от категория АТР 250. Бившият №3 в света отстъпи пред втория поставен в схемата представител на домакините от Испания - Алехандро Давидович Фокина с 0:2 сета, в отделните части 3:6, 3:6.

Димитров, който участва с „уайлд кард“ в надпреварата, не успя да отговори на агресивната игра от основната линия на Давидович Фокина, който се поздрави с крайния успех след малко повече от час игра.

Турнирът в Майорка беше последната проверка за Димитров преди началото на третия за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън, който стартира на 29 юни в Лондон.



Жребият за основната схема ще бъде теглен в петък. Димитров, осминафиналист от миналата година, получи „уайлд кард“ от организаторите на надпреварата в Лондон.