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Испанец чака Григор Димитров в битката за полуфиналите в Майорка

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Българинът ще преследва първи успех над Алехандро Давидович Фокина.

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Григор Димитров ще се изправи срещу втория поставен Алехандро Давидович Фокина в четвъртфиналите на турнира на трева в Майорка от категория ATP 250.

Испанецът си осигури място сред най-добрите осем след успех с 6:4, 7:5 над квалификанта Адам Уолтън. Давидович Фокина, който е последният останал представител на домакините в схемата, демонстрира стабилна игра на сервис и стигна до победата за 87 минути.

„Знаех, че ще бъде труден мач. Той сервира много добре и играе агресивно, затова трябваше да се концентрирам върху собствената си игра и да търся шансовете си при негов сервис. Получих няколко възможности и съм доволен от представянето си“, коментира испанецът след срещата.

За Давидович Фокина това е едва петото участие в турнир от ATP като един от първите двама поставени. Следващото му предизвикателство обаче е добре познато – двубой с Григор Димитров.

Статистиката не е в полза на българина, тъй като испанецът е спечелил и двете им досегашни срещи в Тура – на клей в Рим през 2021 година и на турнира в Монте Карло през 2022-а.

Димитров достигна до четвъртфиналите след победа с 6:2, 6:4 над Абдулах Шелбайх. Йорданецът изпитваше физически проблеми и игра с превръзка на десния крак, което улесни задачата на българина.

За Димитров това е първи случай от Уимбълдън 2025 насам, в който записва две поредни победи на ниво ATP. На тревните кортове в Лондон той беше близо до сензация срещу Яник Синер, след като водеше с два сета в мача от четвъртия кръг, но бе принуден да се откаже заради контузия в гръдния мускул.

Победителят от сблъсъка между Димитров и Давидович Фокина ще се класира за полуфиналите на турнира в Майорка.

#тенис турнир в Майорка 2026 # Григор Димитров

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