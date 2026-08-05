БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гаел Монфис получи "уайлд кард" за последния си US Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Французинът, който е спечелил 13 титли на сингъл, си бе поставил като последна цел да получи "уайлд кард" за Откритото първенство на САЩ. 

унгарец детронира гаел монфис оукланд
Слушай новината

Гаел Монфис получи "уайлд кард" да играе на Откритото първенство на САЩ по тенис, който ще бъде последният турнир от Големия шлем в кариерата му. US Open ще се състои в Ню Йорк между 23 август и 13 септември.

Монфис, който е 347-и в световната ранглиста на АТР, получи поканата от френската тенис федерация, който има споразумение в американската федерация за размяна на покани за "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ.

"39-годишният Гаел Монфис ще участва на US Open за 18-и път", подчертават от федерацията, като припомнят, че е стигал до полуфиналите през 2016-а.

Монфис, който е спечелил 13 титли на сингъл, си бе поставил като последна цел да получи "уайлд кард" за Откритото първенство на САЩ.

"Ще празнувам 40 години в началото на турнира (б. а. - на 1-ви септември). Винаги съм казвал, че искам да играя и да бъда конкурентен до 40 години", каза в понеделник французинът в Монреал, където ще играе във втория кръг на турнира "Мастърс 1000" в четвъртък срещу американеца Лърнър Тиен.

#US Open 2026 #Гаел Монфис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака...
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
4
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Възрастен мъж загина, докато спасявал друг от удавяне във вир край с. Къпиново
5
Възрастен мъж загина, докато спасявал друг от удавяне във вир край...
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
6
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
3
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
6
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

Още от: ATP

Андрей Рубльов изпусна пет мачбола и сензационно отпадна от Мастърса в Монреал
Андрей Рубльов изпусна пет мачбола и сензационно отпадна от Мастърса в Монреал
Карлос Алкарас няма да защитава титлата си на Мастърса в Синсинати Карлос Алкарас няма да защитава титлата си на Мастърса в Синсинати
Чете се за: 00:30 мин.
Пьотр Нестеров стартира с убедителна победа в Пловдив, Иван Иванов приключи участието си Пьотр Нестеров стартира с убедителна победа в Пловдив, Иван Иванов приключи участието си
Чете се за: 01:20 мин.
Адриан Андреев пречупи Делиен Веласко и се класира за втория кръг в Пловдив Адриан Андреев пречупи Делиен Веласко и се класира за втория кръг в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Яник Синер премина обстойни медицински прегледи преди сезона на твърди кортове Яник Синер премина обстойни медицински прегледи преди сезона на твърди кортове
Чете се за: 01:22 мин.
Джокович предложи промяна във формата на тенис мачовете Джокович предложи промяна във формата на тенис мачовете
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за преместването на държавната психиатрия Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за преместването на държавната психиатрия
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Румен Радев: Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане по ПВУ Румен Радев: Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане по ПВУ
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Почистването на речните корита в страната: Необходима ли е промяна...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Рила отново се превърна в място за молитва и поклонение
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
От Столичната община отричат имотът, в който е разкрита лаборатория...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Четири месеца след тежка травма: 15-годишен борец вече ходи сам и...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ