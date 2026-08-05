Гаел Монфис получи "уайлд кард" за последния си US Open

Гаел Монфис получи "уайлд кард" да играе на Откритото първенство на САЩ по тенис, който ще бъде последният турнир от Големия шлем в кариерата му. US Open ще се състои в Ню Йорк между 23 август и 13 септември.

Монфис, който е 347-и в световната ранглиста на АТР, получи поканата от френската тенис федерация, който има споразумение в американската федерация за размяна на покани за "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ.

"39-годишният Гаел Монфис ще участва на US Open за 18-и път", подчертават от федерацията, като припомнят, че е стигал до полуфиналите през 2016-а.

Монфис, който е спечелил 13 титли на сингъл, си бе поставил като последна цел да получи "уайлд кард" за Откритото първенство на САЩ.

"Ще празнувам 40 години в началото на турнира (б. а. - на 1-ви септември). Винаги съм казвал, че искам да играя и да бъда конкурентен до 40 години", каза в понеделник французинът в Монреал, където ще играе във втория кръг на турнира "Мастърс 1000" в четвъртък срещу американеца Лърнър Тиен.