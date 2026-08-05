Андрей Рубльов изпусна пет мачбола и сензационно отпадна от Мастърса в Монреал

Андрей Рубльов претърпя едно от най-болезнените поражения в сезона, след като отпадна още във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс“ в Монреал. Поставеният под №10 руснак отстъпи с 5:7, 6:4, 6:7(5) пред китаеца Цзюнчън Шан, въпреки че пропиля цели пет мачбола.

Финалистът в надпреварата през 2024 година беше само на крачка от успеха, след като сервираше за победата при 5:3 в решителния сет. Рубльов обаче не успя да затвори срещата, а в следващия гейм Шан отрази петте му мачбола и вкара двубоя в тайбрек.

В него 21-годишният китаец демонстрира железни нерви и триумфира със 7:5 точки, записвайки едва петата си победа в кариерата срещу тенисист от Топ 20 на световната ранглиста.

"Андрей е страхотен приятел, боец на корта и голям шампион. Радвам се, че отново имах възможност да играя срещу него. Най-важното е, че вече съм здрав и мога да показвам най-добрия си тенис“, заяви Шан след срещата. В момента той заема 281-ото място в ранглистата на АТП, след като пропусна пет месеца от сезона заради контузия.

В третия кръг представителят на Китай ще се изправи срещу поставения под №19 Лучано Дардери, който продължи напред след отказване на канадеца Габриел Диало.

Сред останалите по-интересни резултати Стефанос Циципас преодоля Мартин Дам с 6:4, 6:4 и си осигури сблъсък с бразилската надежда Жоао Фонсека, а Алекс де Минор се класира за третия кръг след успех над сънародника си Джеймс Дъкуърт. Изненадата на деня поднесе германецът Яник Ханфман, който елиминира шестия поставен Флавио Коболи след два тайбрека