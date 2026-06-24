Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина

Петима души, които са били в самолета заедно с лекаря, който бе диагностициран с ебола при завръщането си във Франция от Киншаса, се смятат за възможни контакти и са поставени в изолация, предаде Франс прес, позовавайки се на френската министърка на здравеопазването Стефани Рист.

На полета, с който лекарят се е връщал от Демократична република Конго, "има петима души, които се смятат за потенциални контакти и, като предпазна мярка, те бяха идентифицирани и поставени в изолация", обясни Рист пред обществения канал "Франс 2", като подчерта, че лекарят не е проявявал симптоми, когато се е качил на самолета, пристигнал по-рано днес в Париж.

Френското Министерство на здравеопазването днес съобщи за "идентифицирането на първия потвърден случай на заболял от вируса на ебола на територията на страната".