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Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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петима души били самолета заедно лекаря диагностициран ебола поставени карантина предпазна мярка
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Петима души, които са били в самолета заедно с лекаря, който бе диагностициран с ебола при завръщането си във Франция от Киншаса, се смятат за възможни контакти и са поставени в изолация, предаде Франс прес, позовавайки се на френската министърка на здравеопазването Стефани Рист.

На полета, с който лекарят се е връщал от Демократична република Конго, "има петима души, които се смятат за потенциални контакти и, като предпазна мярка, те бяха идентифицирани и поставени в изолация", обясни Рист пред обществения канал "Франс 2", като подчерта, че лекарят не е проявявал симптоми, когато се е качил на самолета, пристигнал по-рано днес в Париж.

Френското Министерство на здравеопазването днес съобщи за "идентифицирането на първия потвърден случай на заболял от вируса на ебола на територията на страната".

"Пациентът, който се е завърнал от един от районите в ДР Конго, където циркулира вирусът, незабавно е приет в специализирано заведение и е в стабилно състояние", посочи ведомството.

#ебола в Европа #случай на ебола #ебола #Франция

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