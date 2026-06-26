Григор Димитров ще започне срещу квалификант в основната схема на Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от Големия шлем - Уимбълдън.

35-годишният хасковлия, който получи "уайлд кард" за състезанието, ще започне 16-ото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 25-годишния квалификант Дейн Суийни (Австралия).

Двамата не са играли помежду си до момента.

Австралиецът заема 126-ата позиция в ранглистата на АТP и за него това е дебютно участие на Уимбълдън. В турнирите от Големия шлем той е достигал единствено но втория кръг на Откритото първенство на Австралия по-рано тази година.

Най-добрият резултат на Димитров в Уимбълдън до момента е полуфинал през 2014-а, а през миналата година отпадна в четвъртия кръг след отказване срещу бъдещия шампион Яник Синер (Италия).