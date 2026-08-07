Никола Керемедчиев се класира за финала на двойки в Полша

Никола Керемедчиев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Биелско-Бяла (Полша) с награден фонд от 15 хиляди долара. Българинът и неговият партньор Матео Фондриест (Италия), поставени под №4 в схемата, победиха представителите на домакините Антони Касперски и Хуберт Пленкиевич с 6:3, 6:4 за 73 минути игра.

Керемедчиев и Фондриест демонстрираха стабилна игра през целия двубой и заслужено стигнаха до успеха в два сета, с който си осигуриха място в мача за титлата.

В съботния финал двамата ще се изправят срещу победителите от срещата между Патрик Хомола (Чехия)/Якуб Йенджейчак (Полша) и Милош Шчипка (Полша)/Алек Бекли (Република Южна Африка).

За Керемедчиев това е втори финал на двойки в рамките на близо месец. В началото на юли българинът, в тандем с Дейвид Симеонов, достигна до мача за титлата на турнира в Скопие, където двамата завършиха като вицешампиони.