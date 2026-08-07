Денислава Глушкова е на полуфинал в Куршумлийска Баня

Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара. Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ продължи победния си ход, след като се наложи над квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко) с 6:3, 7:6(2) след близо три часа игра.

Поставената под №2 в схемата започна уверено и поведе с 5:1 в първия сет, който спечели с 6:3. Втората част се превърна в истинска битка, като Глушкова пропусна възможност да затвори мача при свой сервис, а съперничката ѝ дори поведе с 6:5.

Българката обаче демонстрира характер, върна пробива и вкара сета в тайбрек. Там тя беше категорична, поведе с 6:1 точки и без колебание приключи срещата при 7:2.

В спор за място на финала 22-годишната софиянка ще се изправи срещу представителката на Колумбия Мария Ерасо, като ще преследва първи финал в турнира.









