Виктория Велева с място във втория кръг на международния тенис турнир на клей във Варна

Виктория Велева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей във Варна с награден фонд 15 хиляди евро.

22-годишната българка надигра сънародничката си Рада Колева, която участва с "уайлд кард" с 6:0, 6:2 за малко над час на корта.

Така тя се присъединява към квалификантките Беатрис Спасова, Дария Великова и Галена Кръстенова, които вчера също стартираха участието си с успехи. Следващата съперничка на Велева ще бъде победителката от двубоя между седмата поставена Кали Супова (Словакия) и Соня Женихова (Германия).

В друг мач от Брияна Иванова отстъпи на Мая Бурческу (Румъния) с 0:6, 2:6 за 69 минути.

Още две българки ще стартират в надпреварата поединично през днешния ден - Юлия Стаматова ще играе срещу четвъртата поставена Оана Джорджета Симион (Румъния), докато участващата с "уайлд кард" Валерия Гърневска ще се изправи срещу поставената под номер 5 Бианка Елена Барбулеску (Румъния).

По-късно днес осем българки ще участват в турнира на двойки. В изцяло български двубой Мелис Расим и Дария Великова ще се изправят срещу Анджелина Костова и Галена Кръстенова, а Даниела Димитрова и Йоана Монева ще излязат срещу италианките Лаура Маир и Лиса Пеер.

Рада Колева и румънката Дария Мария Тудор ще играят срещу Патриция Джорджана Гойна (Румъния) и Мария Андриенко (Русия), докато Рафаела Симеонова и Саумя Виг (Индия) имат двубой срещу Мая Бурческу (Румъния) и Фелицата Дорофеева-Рибас (Русия).



