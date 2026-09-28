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Беатрис Спасова, Галена Кръстенова и Дария Великова преминаха квалификациите на международния тенис турнир за жени във Варна

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Спорт
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Срещите от основната схема на надпреварата започват утре.

Дария Великова
Снимка: БТА
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Българките Беатрис Спасова, Галена Кръстенова и Дария Великова преодоляха квалификациите на международния турнир по тенис на клей за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

Спасова спечели във финалния кръг от пресявките срещу Серена Парис (Италия) с категоричното 6:3, 6:1. Така на старта на основната схема тя ще срещне Мааян Ларон (Израел).

Кръстенова се справи със сънародничката си Мелис Расим с 4:6, 6:2, 10-6 и очаква мач срещу Линда Севчикова (Чехия).

Великова пък надделя без особени затруднения над друга българка Ралица Александрова с 6:2, 6:1 и в първия кръг ще се изправи срещу Алексия-Шара Станку (Румъния).

Още две представителки на домакините загубиха срещите си от последния кръг на квалификациите.

Йоана Монева претърпя поражение от румънката Мария Роска с 16, 1:6, а Анджелина Костова падна от Каролина Гаспарини (Италия) с 5:7, 1:6.

Срещите от основната схема на надпреварата започват утре.

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