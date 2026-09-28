Първите ракети на Бългрия регистрираха прогрес в световните ранглисти

Григор Димитров прогресира с една позиция в световната ранглиста. От днес, 28 септември той е 126-и в класацията на ATP.

Днес българинът ще започне участието си на Чалънджъра в Порто. Първоначално негов съперник трябваше да бъде французинът Юго Грение, но в крайна сметка се стигна до промяна и така Гришо ще излезе на корта този следобед не преди 16:30 часа срещу представителя на Испания Даниел Ринкон.

В топ 10 има някои размествания. Артур Фис попада в десетката, заемайки девета позиция, докато Алекс де Минор губи едно място и е вече десети. От топ 10 излиза Тейлър Фриц, който е 12-и. Осмицата е както следва: Яник Синер, Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Феликс Оже-Алиасим, Даниил Медведев, Флавио Коболи и Франсис Тиафо.

При дамите първата ракета на България Елизара Янева бележи скок с четири места до 149-то.

Тя игра финал на турнир от W50 в Пловдив, където отстъпи на испанката Ане Минтеги дел Олмо с 6-2, 1-6, 3-6.

В десетката няма промени. Елена Рибакина води пред Арина Сабаленка, Джесика Пегула, Коко Гоф, Мира Андреева, Линда Носкова, Елина Свитолина, Каролина Мухова, Ига Швьонтек и Марта Костюк.