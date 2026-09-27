Лейла Фернандес триумфира с титлата на тенис турнира в Сингапур

Канадката Лейла Фернандес спечели титлата на тенис турнира на твърда настилка от сериите WТА 500 в Сингапур с награден фонд от 1 206 446 долара.

Във финала шестата поставена Фернандес се справи с австралийката Талия Гибсън със 7:5, 6:0 за час и 39 минути игра.

Това е шести трофей на ниво WТА в кариерата на Лейла Фернандес - финалистка на Откритото първенство на Франция през 2023 година. Титлата е и първа за 24-годишната канадка от успеха й в Осака през 2025-а.

Фернандес натупа аванс от 3:1 в първия сет, но Гибсън изравни и обърна до 5:4 в своя полза. Следващите три гейма обаче бяха на сметката на Лейла Фернандес, която спечели частта със 7:5. Тя бе изключително категорична във втория сет, печелейки шест поредни гейма, за да триумфира в надпреварата в Сингапур.