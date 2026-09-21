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Кейтлин Кеведо триумфира с титлата в Сао Пауло

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Спорт
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Испанката се справи с аржентинка на финала.

Кейтлин Кеведо триумфира с титлата в Сао Пауло
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Испанката Кейтлин Кеведо спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WTA 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 283 347 долара.

Тя дебютира в WTA едва през януари, а осем месеца по-късно вече е шампионка. 20-годишната тенисистка преодоля сет пасив на пренасрочения финал, побеждавайки аржентинката Надя Подороска, с 4:6, 6:4, 6:2 за 2 часа и 8 минути.

Така тя триумфира в едва в осмото си участие в основната схема на УТА. Кеведо спечели в същия ден, в който записа най-високото класиране в кариерата си в ранглистата - номер 90.

Двубоят трябваше да се играе в събота, но беше отложен с 24 часа заради дъжд.

След старт, който до голяма степен даде предимство на Подороска, Кеведо изравни след пробив в последния гейм на втория сет. След това тя взе първите пет гейма на третата част и без проблеми затвори мача.

#Кейтлин Кеведо #тенис турнир в Сао Пауло 2026

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