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Джордж Лазаров не намери място в основната схема на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Пловдив

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Спорт
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По-късно днес в квалификациите ще играят още двама българи.

джордж лазаров намери основната схема сингъл тенис турнира сериите чалънджър пловдив
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Джордж Лазаров не успя да се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро.

21-годишният българин допусна поражение във финалния кръг на пресявките срещу петия поставен в квалификационната схема Исан Алмасан Валиенте (Испания) с 1:6, 5:7 за 79 минути на корта.

Лазаров допусна три пробива в първия сет и не успя да окаже съпротива на съперника си. Той получи шанс да прати втората част в тайбрек, но след няколко равенства испанецът реализира третия си мачбол, за да затвори срещата.

По-късно днес в квалификациите ще играят още двама българи. Янаки Милев ще се изправи срещу шестия поставен Лука Вайденман (Германия), докато Адриан Андреев ще излезе срещу третия в схемата Душан Обрадович (Сърбия).

Директно от основната схема утре ще стартират четирима национали - Александър Василев, който получи "уайлд кард", ще играе срещу Феликс Гил (Великобритания), а Иван Иванов, също с "уайлд кард", ще срещне Филип Кристиан Джану (Румъния). Осмият поставен в основната схема Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Карлос Табернер (Испания), а Илиян Радулов ще започне срещу квалификант.

В надпреварата на двойки ще стартират шестима български тенисисти.

#Джордж Лазаров

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