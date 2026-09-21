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Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста

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Спорт
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Най-добрият българския тенисист вече заема 127-ата позиция.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на АТР при мъжете.

35-годишният хасковлия се изкачва с едно място и вече заема 127-ото с 472 точки, след като през миналата седмица се завърна в националния отбор за Купа Дейвис, където записа победа и загуба на сингъл.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров също подобрява класирането си, като също печели една позиция и се изкачва до номер 300 в света със 184 точки.

Александър Донски постига ново рекордно класиране в ранглистата на двойки и вече е 81-ви с 1022 точки.

В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 11500 точки.

Лидери в челната десетка на класацията при дуетите продължават да бъдат Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 10860 пункта.

Първата ракета на България при жените Елизара Янева отбеляза леко отстъпление в световната ранглиста при жените на WTA.

19-годишната пловдивчанка, която през уикенда успешно защити титлата си от международния турнир в Пазарджик, се смъква с две места до 153-ото и е с актив от 483 точки.

Втората най-добра българска тенисистка в момента Росица Денчева запазва 201-вата си позиция с 380 пункта.

Бившата първа ракета Виктория Томова-Трайчева продължава отстъплението си в класацията и вече е 334-та с 201 точки.

В челната десетка няма промени, а водачка в ранглистата продължава да бъде Елена Рибакина (Казахстан) за втора поредна седмица с 9901 точки, след като спечели Откритото първенство на САЩ и изпревари Арина Сабаленка (Беларус), която е на второ място със 7875 пункта.

Катержина Синякова (Чехия) все още води в класацията на двойки с 11350 точки.

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#Световна ранглиста по тенис #Григор Димитров

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