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Янаки Милев и Джордж Лазаров започнаха с победи в квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив

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Победи за българските тенисисти на родна земя.

янаки милев класира полуфиналите сингъл тенис турнира клей кастейон испания
Снимка: БФ тенис
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Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев, Джордж Лазаров и Адриан Андреев се класираха за втория кръг на квалификациите на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата започна днес на кортовете на ТК „Локомотив".

Янаки Милев победи Кирил Киватцев (Русия) с 6:1, 3:6, 6:3 за два часа и 11 минути на корта.

22-годишният българин спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет. Във втората част Киватцев поведе с 3:0 и след 6:3 изравни резултата. Милев поведе с 5:0 в третия решителен сет, загуби следващите три гейма, но успя да затвори мача от втория си мачбол.

За влизане в основната схема утре той ще играе срещу Лука Виденман (Германия).

Джордж Лазаров спечели убедително срещу Адриан Оетцбах (Германия) с 6:2, 6:3 за 77 минути игра.

21-годишният Лазаров взе първите два гейма в мача, допусна изравняване при 2:2, но след това направи серия от 4:0 и затвори първия сет.. Българинът спечели втората част с единствения пробив в четвъртия гейм и се класира за втория кръг на квалификациите, където ще играе срещу Исан Валиенте (Испания).

Адриан Андреев елиминира Саба Пурцеладзе (Грузия) с 4:6, 6:0, 3:2 и отказване на съперника му.

25-годишният Андреев поведе с пробив за 4:3 в първия сет, но загуби следващите три гейма за 4:6. Във втората част българинът не даде нито един гейм на грузинеца, а при 3:2 и пробив в своя полза Пурцеладзе прекрати участието си в мача.

За влизане в основната схема Андреев ще играе срещу Душан Обрадович (Сърбия).

Александър Толев загуби в първия кръг на пресявките с 1:6, 3:6 от Себастиан Джима (Румъния).

Националите на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров, Иван Иванов, Александър Василев и Илиян Радулов ще започнат директно от основната схема.

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#Джордж Лазаров #Янаки Милев

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