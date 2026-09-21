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Девет български тенисистки ще участват на международния турнир W50 в Пловдив

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Спорт
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Сред тях са Елизара Янева, Росица Денчева, Лидия Енчева, Ива Иванова и Юлия Стаматова.

елизара янева загуби две позиции световната ранглиста жените
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Девет български тенисистки ще вземат участие в основната схема на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Сред тях са и всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп". Турнирът се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Поставената под номер 1 в схемата Елизара Янева ще играе в първия кръг срещу Марго Маке (Белгия). Първата ракета на България при жените спечели през миналата седмица турнира от същия ранг в Пазарджик.

Втората поставена Росица Денчева излиза на старта срещу Алесандра Мацола (Италия). 19-годишната Денчева спечели преди осем дни турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия, Турция.

В първия кръг ще има два мача с изцяло българско участие. Седмата поставена националка Лидия Енчева ще играе срещу Ива Иванова, а Юлия Стаматова ще срещне бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска.

Националката Денислава Глушкова излиза срещу номер 4 Селин Хенеман (Швеция), Лиа Каратанчева започва срещу Юле Нимайер (Германия), а Елеонора Тонева - срещу Лаура Маир (Италия).

14 българки ще вземат участие и в надпреварата на двойки.

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

До края на годината страната ще бъде домакин на още два турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста. След надпреварата в Пловдив предстоят в Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

#тенис турнир в Пловдив 2026 г. #Лидия Енчева #Ива Иванова тенис #Елизара Янева #Юлия Стаматова #Росица Денчева

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