Успешно начало за Илина Илиева на сингъл на европейското лично първенство U16 в Парма

Илина Илиева стартира с победа участието си на сингъл при девойките на Европейското лично първенство до 16 години в Парма, Италия. Илиева се наложи на старта с 6:2, 6:2 над Кесане Блиадзе от Грузия. Във втория кръг българката ще играе срещу Ива Йеркович от Хърватия.

Другата ни представителка при девойките Рая Маркова е поставена под №7 в схемата. В първия си мач тя ще се изправи срещу Виола Севери от Италия.

При юношите Борис Борисов загуби в първия кръг на сингъл с 6:2, 4:6, 0:6 от Руне Хостен (Белгия). Якуб Ясин отстъпи с 3:6, 2:6 пред Никола Шилц Солви (Люксембург).

Борисов и Ясин обаче започнаха с победа участието си в турнира на двойки. Българите се наложиха с 6:2, 6:2 над Мал Каракаши и Диар Имери от Косово. В следващия кръг те ще играят срещу поставените под №3 Венцел Фазекаш и Ищтван Дамян Мокан от Унгария.

На двойки при девойките Рая Маркова и Илина Илиева са поставени под №4 в схемата. В първия си мач българките ще играят срещу Диана Комисарова и Офир Манхард от Израел.