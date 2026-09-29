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Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Бари

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Спорт
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Родният представител отказа за кратко време французин.

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Българският тенисист Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" в Бари (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

33-годишният пловдивчанин надигра Жофри Бланкано (Франция) с 6:3, 6:0 за час и 20 минути на корта.

След размяна на пробиви в средата на първия сет, Кузманов осъществи втория си брейк и поведе с 4:2, а съперникът му не успя да отвърне до края. Във втората част българинът спечели шест поредни гейма и си осигури място в следващата фаза на надпреварата.

Опонент на Димитър Кузманов в следващия кръг ще бъде третият поставен Виталий Сачко (Украйна).

С този успех българинът заработи 4 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 361-вото място.

#Димитър Кузманов

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