БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:57 мин.
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов ще играят за титлата на тенис турнира в Ханчжоу

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Поставеният под номер 1 в схемата на турнира Медведев победи сънародника си Роман Сафиулин със 7:5, 6:4, а Андрей Рубльов надигра французина Кириан Жаке със 7:6 (0), 6:1.

руснаците даниил медведев андрей рубльов играят титлата тенис турнира ханчжоу
Слушай новината

Руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов ще си оспорват титлата на тенис турнира в китайския град Ханчжоу на твърди кортове от сериите АТП 250 с награден фонд 1 039 090 долара.

Поставеният под номер 1 в схемата на турнира Медведев победи сънародника си Роман Сафиулин със 7:5, 6:4 за час и 43 минути на корта. Бившият номер 1 в света направи пробив едва в 12-ия гейм на първия сет, но това бе в точни момент за 7:5, за да избегне тайбрек. Втората част започна с пробив за Сафиулин, който поведе с 2:0, но Медведев бързо върна брейка и изравни при 2:2. Той отново направи второ пробив в последния гейм и затвори мача с 6:4.

Андрей Рубльов надигра французина Кириан Жаке със 7:6 (0), 6:1. Руснакът имаше проблеми само в първия сет, който се реши в тайбрек, но в него Рубльов не даде точка на съперника си. Във втората част Рубльов поведе с 5:0, след като два пъти взе подаването на съперника си. Жаке все пак спечели един гейм, на Рубльов затвори мача с 6:1.

# Даниил Медведев #Андрей Рубльов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
1
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
2
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
5
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
6
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
6
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия

Още от: ATP

Алехандро Давидович Фокина и Хуберт Хуркач ще си оспорват титлата на тенис турнира в Ченду
Алехандро Давидович Фокина и Хуберт Хуркач ще си оспорват титлата на тенис турнира в Ченду
Пьотр Нестеров се класира за основната схема на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто Пьотр Нестеров се класира за основната схема на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто
Чете се за: 01:17 мин.
Контузия спря Григор Димитров от участие на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто Контузия спря Григор Димитров от участие на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто
Чете се за: 00:57 мин.
Даниил Медведев отстрани Колмън Уон на турнира в Ханджоу Даниил Медведев отстрани Колмън Уон на турнира в Ханджоу
Чете се за: 01:22 мин.
Алехандро Давидович Фокина продължава към полуфиналите в Ченду Алехандро Давидович Фокина продължава към полуфиналите в Ченду
Чете се за: 01:07 мин.
Испанец триумфира с титлата в Пловдив Испанец триумфира с титлата в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата
Чете се за: 12:37 мин.
У нас
Излизане извън правомощията и застъпване на политически тези - Гълъб Донев разкритикува изявление на управителя на БНБ Излизане извън правомощията и застъпване на политически тези - Гълъб Донев разкритикува изявление на управителя на БНБ
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Димитър Радев: Представянето на професионална оценка за последиците от решения за финансовата система не е участие в политическия процес Димитър Радев: Представянето на професионална оценка за последиците от решения за финансовата система не е участие в политическия процес
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ