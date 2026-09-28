Контузия спря Григор Димитров от участие на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто

Най-добрият български тенисист Григор Димитров няма да участва на тенис турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия).

35-годишният Димитров получи "уайлд кард" за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон (Испания), но ще пропусне надпреварата заради контузия в лявото коляно, информира в социалните мрежи португалският журналист Жозе Моргадо.

Така мястото на българина ще бъде заето от "щастлив губещ" от квалификациите, в които участва и националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров.

Последната поява на Григор Димитров на корта бе през миналата седмица, когато допусна поражение в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе (Франция).