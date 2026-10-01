Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей за жени във Варна

Валерия Гърневска достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей за жени във Варна с награден фонд 15 хиляди долара.

Участващата с "уайлд кард" 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко (Украйна) с 6:4, 6:0 за 70 минути.

Бронзовата медалистка от европейското първенство до 18 години Гърневска взе аванс от 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и не даде дори гейм на съперничката си.

Така в търсене на първо класиране на полуфинал поединично при жените в състезанията от веригата на световната федерация World Tennis тя ще се изправи утре срещу номер 2 в схемата Сапфо Сакелариди (Гърция).

Другите българки, които играха във втория кръг днес - Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Кръстенова и Беатрис Спасова, отпаднаха.

Великова беше елиминирана от шестата поставена 16-годишна рускиня Фелицата Дорофеева-Рибас с 2:6, 0:6.

Кръстенова падна от номер 4 Оана Джорджета Симион (Румъния) с 5:7, 2:6.

Спасова претърпя поражение от осмата в схемата Джулия Попа (Румъния) с 4:6, 7:6(3), 1:6, а Велева беше отстранена от Соня Женихова (Германия) след 2:6, 6:4, 3:6.

В надпреварата на двойки Виктория Велева и Софи Уилямс (САЩ) пропиляха два мачбола и отпаднаха на четвъртфиналите. Те загубиха от номер 1 Сапфо Сакелариди и Габриела Вилар (САЩ) с 6:4, 4:6, 10-12, като в шампионския тайбрек бяха на точка от успеха при 9:8 и при 10:9, но допуснаха обрат.



