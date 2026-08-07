Историческо първо участие за България на Световната купа по пикълбол

България ще запише историческо първо участие с официален национален отбор на Световната купа по пикълбол. Надпреварата ще се проведе от 3 до 6 септември в Дананг, Виетнам.

От Българската федерация по тениса обявиха състава на националния отбор, който ще представя страната ни. Капитан на националния тим при мъжете и жените (+19 години) е Станимир Стойчев.

В състава на България са включени:

Антоанета Тоскова

Кристин Павлов

Мария Демирева

Мартин Станчев

Росен Найденов

Васил Язаджиев

"Българската федерация по тенис пожелава успех на капитана Станимир Стойчев и на всички състезатели от националния отбор", добавиха от БФтенис.