Историческо първо участие за България на Световната купа по пикълбол

От БФтенис обявиха състава на националния отбор, който ще представя страната ни на Световната купа.
България ще запише историческо първо участие с официален национален отбор на Световната купа по пикълбол. Надпреварата ще се проведе от 3 до 6 септември в Дананг, Виетнам.
От Българската федерация по тениса обявиха състава на националния отбор, който ще представя страната ни. Капитан на националния тим при мъжете и жените (+19 години) е Станимир Стойчев.
В състава на България са включени:
Антоанета Тоскова
Кристин Павлов
Мария Демирева
Мартин Станчев
Росен Найденов
Васил Язаджиев
"Българската федерация по тенис пожелава успех на капитана Станимир Стойчев и на всички състезатели от националния отбор", добавиха от БФтенис.