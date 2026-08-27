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Бирата - вредна за здравето?

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Белгийските пивовари протестират срещу нови послания в рекламите за алкохол

Бирата - вредна за здравето?
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Белгийските пивовари започнаха кампания срещу нови планове на правителството за по-строго отношение към рекламата за алкохол. До сега всяка реклама на алкохол в страната трябваше да съдържа предупреждението: „Злоупотребата с алкохол вреди на здравето“. Скоро посланието ще бъде: „Алкохолът вреди на здравето“.

Предложението е част от плановете на министъра на здравеопазването на страната Франк ван дер Брук за ограничаване на употребата на алкохол. Според него алкохолът увеличава риска от сериозни ракови заболявания и може да доведе до тежки зависимости.

“Като правителство искаме да информираме правилно младите хора и възрастните”, казва министърът.

На пръв поглед промяната е малка, но според белгийските пивовари новият слоган стигматизира продукт, който е част от белгийската култура и идентичност. Според тях употребата на бира след футболен мач, рожден ден или по време на друг празник не е “вреден момент”, а част от културата на Белгия. Според тях Белгия трябва да защитава бирата си, както другите държави защитават важните за тяхната култура продукти и напитки.

“Докато Франция защитава виното си като културно наследство, а Италия гордо пази шунката си, Белгия избира да посочи с пръст собствената си традиция и национална гордост. Сякаш халбата с приятели се е превърнала в нещо, за което човек трябва да се оправдава. Нека няма съмнение: злоупотребата с алкохол трябва да се бори. Но ако правителството вече не прави разлика между злоупотреба и отговорно удоволствие, губим нещо фундаментално. Защото в Белгия халбата е повече от продукт. Тя е свързаност. Част от нашата идентичност, нематериално културно наследство, признато от ЮНЕСКО. Лозунг, който вменява чувство за вина, не защитава никого. Той стигматизира предимно хора, които просто искат да се забавляват заедно”, казват пивоварите в отворено писмо до правителството.

Дебатът за слогана в рекламата на алкохол раздели и политиците в страната. Въпреки че са част от управляващата коалиция, някои от партиите в правителството също подкрепят протеста на пивоварите.

#вредна за здравето #пивовари #бира #дебат #Белгия

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