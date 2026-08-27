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Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
Снимка: БТА
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Мъж и жена, продавали в интернет внесени от Турция забранени препарати за растителна защита, са арестувани при операция на Областната дирекция на МВР в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. За периода от 2025 г. насам мъжът, съпругата му и дъщеря им, като податели чрез куриерска фирма, получили плащания за над 250 хиляди лева.

Работата по случая започнала по постъпила информация, че по интернет се предлагат за продажба препарати за растителна защита, голяма част от които забранени за използване на територията на страната ни. Според предварителните данни продуктите се внасяли от Турция без необходимите документи, а търговецът набирал клиенти чрез обяви в социалната мрежа.

В процеса на разследването по образуваното досъдебно производство е изяснено, че 61-годишният задържан от пловдивско село, няма никакво участие в търговско дружество и не притежава лиценз за извършваната дейност. Нелегалния бизнес той развивал в качеството на физическо лице, като публикува във фейсбук профили снимки и цени на препаратите. Телефонният номер, който ползвал за контактите, официално бил регистриран в базата на мобилния оператор на името на негов съсед със скитнически начин на живот.

Със стоките мъжът се снабдявал чрез многократни пътувания до Турция и Свиленград, а разпространението им до частните клиенти ставало с куриерска фирма. По данни на обслужващата логистична компания потребители на услугите им били мъжът, съпругата му и тяхната дъщеря. От профилите на тримата пакетите се изпращали с наложен платеж до адреси в цялата страна, като във формулярите се посочвало недействително съдържание – соли за басейн, дрехи, обувки и др.

Мъжът е арестуван на 24 август на паркинг на голяма търговска верига в район „Северен“ в Пловдив в момент на продажба на течни препарати за растителна защита. В автомобила му са открити 10 туби с различна вместимост, на чиито етикети липсвала задължителната информация на български език. Повече от 1370 разфасовки в течно и прахообразно състояние, са иззети и от помещение, което търговецът ползвал за склад в близост до адреса си. При претърсването обаче там били намерени да се съхраняват и множество текстилни изделия, обувки, чанти и модни аксесоари. Описани са общо 7367 артикула, обозначени със знаци на утвърдени световни производители, но без доказан произход и начин на придобиване.

Мъжът и неговата съпругата са били задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. Материалите са докладвани на наблюдаващия досъдебното производство районен прокурор, по чиито указания документирането на случая продължава.

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