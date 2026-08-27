Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите в Овиедо

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Овиедо (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин отстъпи на четвъртия поставен Иван Гахов (Русия) с 6:2, 6:7(8), 5:7 за малко над три часа на корта.

Милев навакса пробив пасив в началото на откриващия сет и с още два брейка поведе в общия резултат. Във втората част и двамата спечелиха всяко едно от подаванията си и се стигна до тайбрек. В него българинът изостана с 2:5 точки, успя на три пъти да изравни и получи мачбол при 8:7 в своя полза, но в крайна сметка Гахов спечели три поредни точки и изравни общия резултат.

След размяна на пробиви в решаващия трети сет, българинът изостана с 5:6 и не успя да спечели подаването си, с което приключи участието си в надпреварата.