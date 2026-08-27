Джордж Лазаров даде само гейм на сърбин в Куршумлийска баня

Джордж Лазаров постигна убедителен успех и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин, поставен под номер 7 в основната схема, спечели двубоя си от втория кръг срещу представителя на домакините Алекса Опарница с 6:0, 6:1 за малко над час на корта.

Съперник на Лазаров в следващия кръг ще бъде победителят от двубоя между водача в схемата Бранко Дюрич (Сърбия) и квалификанта Марио Фернандес (Испания).

По-късно днес другият българин в схемата на сингъл - Леонид Шейнгезихт, ще изиграе мача си от втория кръг срещу Антони Фабр (Франция).

Трима българи ще играят следобед в надпреварата при дуетите - Джордж Лазаров и Борислав Кирилов ще се изправят срещу италианците Стефано Д'Агостино и Андреа Мота, а Михаил Иванов и Матиес Рамис (Испания) ще излязат срещу четвъртите поставени Алесандро Белифемине (Италия) и Гьокберк Сариташ (Турция).