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Артур Фис продължава към четвъртфиналите в Токио

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Французинът елиминира Франсис Тиафо.

артюр фис продължава четвъртфиналите токио
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Шампионът от 2024 година Артур Фис (Франция) се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 500 в японската столица Токио с награден фонд 2 342 275 долара.

22-годишният французин, който трябваше да премине през пресявките, победи втория поставен Франсис Тиафо (САЩ) с 6:3, 7:5 за час и половина на корта.

Фис показа типичната си бърза игра, за да надиграе световния номер 8 и да стигне до четвъртфиналната фаза. Двамата за последно се срещнаха на финала в Синсинати през август, когато французинът спечели в три сета и взе първата си титла на турнир от сериите "Мастърс". През миналата седмица Фис дебютира в топ 10, но не се отчая след необходимостта да мине през квалификациите в японската столица.

Двубоят в Токио беше изпълнен с интересни разигравания, но в крайна сметка с по един пробив в двата сета французинът стигна до крайния успех. Така в следващата фаза той ще се изправи срещу осмия поставен Валентен Вашро (Монако), който от своя страна осъществи обрат срещу Стефанос Циципас (Гърция) с 4:6, 7:6(5), 6:4 за два часа и 15 минути.

В останалите двубои от втория кръг през днешния ден Хауме Мунар (Испания) не изпита затруднения срещу Жайме Фария (Португалия) и спечели с 6:1, 6:1 за малко над час, докато опонентът му в следващия кръг Кириан Жаке (Франция) продължи страхотната си форма и постигна енда от най-значимите победи в кариерата си срещу Лучано Дардери (Италия) с 6:3, 7:6(5) за час и 32 минути.

#тенис турнир в Токио 2026 #Артур Фис #Франсис Тиафо

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