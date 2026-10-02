Ния Синчанова се класира за турнира "Малките асове"

Ния Синчанова спечели европейската квалификация при девойките за „Малките асове" – едно от най-престижните състезания в европейския тенис. Турнирът със статут на световно първенство до 14 години в зала ще се проведе през януари в Тарб (Франция), а за първи път български състезатели бяха в привилегирована позиция за участие в него.

Квалификациите се проведоха на кортовете на ТК „Макс Про 2020" в Пловдив, като в тях участваха 32 тенисисти от цяла Европа, родени през 2014 г. Победителите при момчетата и момичетата получават „уайлд кард" за участие в „Малките асове".



Във финала при девойките Ния Синчанова победи с 6:3, 6:4 Мария Сходнова (Кипър). Така българката спечели първото място с шест поредни победи и без загубен сет.



Във финала при момчетата Ивелин Василев отстъпи с 1:6, 0:6 от Лукас Лоринчик (Словакия).