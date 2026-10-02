Винъс Уилямс получи уайлд кард за турнира в Гуанджоу

Винъс Уилямс mолучи покана за участие в турнира от категория WTA 250 в Гуанджоу. В Китай тя ще играе както на сингъл, така и на двойки.

Надпреварата ще се проведе на открити твърди кортове от 26 октомври до 1 ноември.

Седемкратната шампионка в турнирите от Големия шлем ще си партнира на двойки с индонезийката Джанис Тиен. В индивидуалната надпревара Уилямс ще опита да запише първата си победа за 2026 г.

Американката се намира в серия от 15 последователни поражения на сингъл. За последно тя спечели мач през юли 2025 г. във Вашингтон, когато се наложи над Пейтън Стърнс.

Последната поява на Винъс Уилямс на корта бе на US Open, където тя също получи уайлд кард но, отпадна още в първия кръг след поражение от София Кенин с 2:6, 6:7(6).

По-емоционален бе турнирът за Уилямс на двойки. Тя отново излезе на корта заедно със сестра си Серина. Двете, които имат общо 14 титли от Големия шлем на двойки, отстъпиха в драматичен трисетов мач на Мая Джойнт и Чан Хао-Чин.