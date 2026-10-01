Цинвън Чжън стартира успешно на тенис турнира от сериите WТА 1000 в Пекин

Бившата номер 4 в света Цинвън Чжън (Китай) преодоля първия кръг на домашния турнир на твърда настилка от сериите WТА 1000 в Пекин с награден фонд 9 415 725 долара.

23-годишната състезателка, която получи "уайлд кард" от организаторите, надигра сънародничката си Ши Хан със 7:6(6), 4:6, 6:2 за два часа и 44 минути на корта.

Цинвън Чжън реализира петия си сетбол в тайбрека на напрегната първа част, преди квалификантката Ши да отвърне и да спечели втория сет. В решаващата трета част Чжън, която е китайката с второто най-високо място в световната ранглиста на УТА, проби на два пъти и стигна до крайния успех.

"Мисля, че в началото допуснах твърде много лесни грешки. Бързах твърде много в първия и във втория сет. Не промених ритъма си, защото също така искам да съм по-агресивна, а това води до повече необичайни грешки. В третия сет, когато бях почти до лимита си, си казах първо да търся постоянство и после да опитам да превзема корта, а не само да бързам в началото", обясни Чжън след успеха, цитирана от уебсайта на УТА.

Във втория кръг китайката ще се изправи срещу 15-ата поставена Анна Калинская (Русия).

Бившата номер 2 в света Паула Бадоса (Испания) също стартира с успех участието си в Пекин, побеждавайки Дария Касаткина (Австралия) с 4:6, 7:6(7), 6:4 за два часа и 41 минути.

Следващата съперничка на испанката ще бъде Елена Остапенко (Латвия), 24-та поставена в основната схема.

Водачката в световната ранглиста на двойки Катержина Синякова (Чехия) спечели срещу Магда Линете (Полша) с 6:4, 6:3 за час и половина и си осигури сблъсък срещу шестата поставена Елина Свитолина (Украйна).

Алина Чараева (Армения) пък се справи с Юлия Стародубцева (Украйна) със 5:7, 7:5, 6:2 в мач, продължил три часа и 14 минути, и във втория кръг ще играе срещу водачката в схемата Елена Рибакина (Казахстан).