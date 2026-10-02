Мира Андреева продължава към третия кръг на турнира от сериите WТА 1000 в Пекин

Шампионката от "Ролан Гарос" тази година Мира Андреева (Русия) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9 415 725 долара.

19-годишната рускиня осъществи обрат срещу представителката на домакините Юе Юан с 3:6, 6:0, 6:0 за час и 52 минути на корта.

Четвъртата поставена не успя да намери най-добрата си игра в първия сет, но след това спечели 12 поредни гейма и не даде никакъв шанс на съперничката си. Така тя намери място в следващата фаза, където ще очаква победителката от мача между 32-рата поставена Клара Таусон (Дания) и Полина Кудерметова (Узбекистан).

Петата в схемата Линда Носкова (Чехия) победи Габриела Русе (Румъния) с 6:4, 6:1 за 79 минути във втората среща помежду им, след като при миналата беше отстъпила на същата опонентка на турнира от сериите УТА 500 в Бад Хомбург (Германия) през юни. Следващата съперничка на Носкова ще бъде Виктория Голубич, която се справи с 28-ата поставена Пейтън Стърнс (САЩ) с 6:4, 3:6, 6:3 за два часа и 17 минути.

Състезаващата се под австрийски флаг Анастасия Потапова, номер 16 в схемата, се отказа от участие при изоставане 1:4 в първия сет срещу сънародничката си Синя Краус след 22 минути игра. Краус ще срещне Даяна Ястремска (Украйна) в третия кръг, след като украинката постигна убедителен успех срещу 17-ата поставена Мая Хвалинска (Полша) с 6:3, 6:1 за 66 минути.

Друга поставена състезателка - 11-ата в схемата рускиня Диана Шнайдер победи Джанис Тиен (Индонезия) с 6:0, 6:4 и си осигури двубой срещу сънародничката си Екатерина Александрова, 19-а поставена, която от своя страна надигра Александра Саснович с 6:1, 6:4.

В останалите мачове, изиграни до момента през днешния ден, 14-ата поставена Жасмин Паолоини (Италия) допусна обрат срещу Дария Снигур (Украйна) с 6:3, 6:7(5), 2:6. Така украинката ще играе срещу Тейла Престън (Австралия), която победи 22-рата поставена Диан Пари (Франция) със 7:6(4), 6:1.

29-ата в схемата Людмила Самсонова (Русия) пък се справи с Линда Фрухвиротва (Чехия) с 6:2, 3:6, 6:3 и очаква победителката от двубоя между поставената под номер 7 Каролина Мухова (Чехия) и Кейти Боултър (Великобритания).