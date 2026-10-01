Луис Боасон продължава към полуфиналите на турнира WTA 125 в Адана

Луис Боасон продължава отличното си представяне на корта. Французойката се класира за полуфиналите на турнира WTA 125 в Адана след успех над втората ракета на Франция Анна Блинкова с 6:0, 6:1.

Боасон, която отсъстваше от състезания след злощастното си участие на Уимбълдън, не успя да премине квалификациите на турнира, но поради отказ на няколко състезателки да се включат в надпреварата, тя все пак намери място в основната схема.

Луис Боасон, която в момента е класирана на 274-то място в ранглистата на WTA, продължава напред след три поредни победи и със само три загубени гайма.

Полуфиналистката от Ролан Гарос миналата година, бе безпогрешна срещу 89-та в световната ранглиста Анна Блинкова, която наскоро придоби френско гражданство. Тя ще се изправи срещу победителката от изцяло руския мач между Ерика Андреева и Елена Приданкина на полуфиналите.

Ако запази отличното си представяне, Боасон би трябвало бързо да се изкачи обратно в Топ 100 - позиция, от която изпадна миналия юни.