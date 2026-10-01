Луис Боасон продължава към полуфиналите на турнира WTA 125 в Адана

Бившата номер 34 в света се класира за полуфиналите на турнира след успех над втората ракета на Франция Анна Блинкова.
Луис Боасон продължава отличното си представяне на корта. Французойката се класира за полуфиналите на турнира WTA 125 в Адана след успех над втората ракета на Франция Анна Блинкова с 6:0, 6:1.
Боасон, която отсъстваше от състезания след злощастното си участие на Уимбълдън, не успя да премине квалификациите на турнира, но поради отказ на няколко състезателки да се включат в надпреварата, тя все пак намери място в основната схема.
Луис Боасон, която в момента е класирана на 274-то място в ранглистата на WTA, продължава напред след три поредни победи и със само три загубени гайма.
Полуфиналистката от Ролан Гарос миналата година, бе безпогрешна срещу 89-та в световната ранглиста Анна Блинкова, която наскоро придоби френско гражданство. Тя ще се изправи срещу победителката от изцяло руския мач между Ерика Андреева и Елена Приданкина на полуфиналите.
Ако запази отличното си представяне, Боасон би трябвало бързо да се изкачи обратно в Топ 100 - позиция, от която изпадна миналия юни.