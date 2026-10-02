Тенисистките ще получават равни наградни фондове с мъжете на всички турнири от сериите WТА 1000

Тенисистките ще получават равни наградни фондове с мъжете на всички турнири от сериите 1000 през следващата година, обявиха от женската тенис асоциация (WТА).

От седемте съвместни турнира в най-високото ниво на мъжката АТP и женската WТА, само четири плащат на жените същите суми като на мъжете този сезон, но от 2027-а Рим, Торонто и Синсинати ще се изравнят с Индиън Уелс, Маями, Мадрид и Пекин.

Календарът на WТА за следващия сезон има нов турнир в Манила, възползвайки се от огромната популярност на младата филипинска звезда Александра Еала, а организацията реагира на оплакванията на играчите, като намали броя на задължителните състезания.

WТА сформира работна група, председателствана от номер 3 в света Джесика Пегула, през февруари, за да се справи с проблемите в календара.

В едногодишен пилотен проект, тенисистките от Топ 50 ще трябва да играят само четири турнира от WТА 500, в сравнение с шест преди.

Календарът за 2027 година ще включва 55 турнира в 26 държави, а финалите на УТА, с които завършва сезона, ще се провеждат в Шарлът, Северна Каролина, поне три години след следващата.