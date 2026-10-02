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Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите на сингъл на международния тенис турнир на клей във Варна

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Спорт
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17-годишната българка отстъпи пред втората поставена Сапфо Сакелариди (Гърция).

Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите на сингъл на международния тенис турнир на клей във Варна
Снимка: БТА
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Бронзовата медалистка от европейското първенство по тенис до 18 години Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите на сингъл на международния турнир на клей във Варна с награден фонд 15 хиляди евро.

17-годишната българка, която получи уайлд кард от организаторите, отстъпи пред втората поставена Сапфо Сакелариди (Гърция) с 5:7, 2:6 за час и 59 минути на корта.

Гърневска навакса пасив от 0:5 в първия сет и изравни до 5:5, но загуби следващите два гейма и изостана в общия резултат. Във втората част младата българка не успя да се противопостави на по-опитната си съперничка и приключи участието си в надпреварата.

Така Валерия Гърневска пропусна да се класира за първия си полуфинал на състезание от веригата на световната федерация World Tennis, но въпреки това се представи най-добре сред българките в турнира поединично в морската столица.

Турнирът във Варна е част от богатия международен календар в България. До момента у нас се проведоха три турнира от категория W50 от календара на World Tennis Tour - в Хасково, Пазарджик и Пловдив. До края на годината България ще бъде домакин на още два турнира от категория W50, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста. Бургас ще приеме следващата надпревара в периода 4-11 октомври, а след това предстои турнирът в Стара Загора (11-18 октомври).

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#Валерия Гърневска

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