Новак Джокович оцеля в трисетова битка и изравни впечатляващ рекорд на Рафаел Надал

Новак Джокович продължава впечатляващата си серия на турнира от категория ATP 500 в Пекин. Шесткратният шампион се класира за четвъртфиналите след труден обрат срещу представителя на домакините Бу Юнчаокете с 4:6, 7:6(2), 6:2 след близо три часа на корта.

С успеха 39-годишният сърбин записа своята 31-а поредна победа в един и същ турнир от ATP тура и по този начин изравни рекорда на Рафаел Надал.

Двубоят обаче далеч не премина по план за поставения под №6 Джокович. До 3:3 в първата част той изглеждаше стабилен, но след това представянето му рязко спадна. В седмия гейм сърбинът спаси три възможности за пробив, но при четвъртата Бу успя да вземе подаването му. Китайският тенисист запази аванса си и затвори първия сет с 6:4.

Джокович реагира във втората част и стигна до ранен пробив, но представителят на домакините успя да го върне и изпрати сета в тайбрек. Там опитът на носителя на 24 титли от Големия шлем си каза думата. Сърбинът доминира и спечели със 7:2 точки, за да изравни резултата.

Успехът в тайбрека промени хода на срещата. Джокович пое контрол върху решителния сет и не позволи на съперника си да поднесе изненадата, като затвори третата част с 6:2 и си осигури място сред най-добрите осем.

Победната серия на сърбина в Пекин е още по-впечатляваща предвид факта, че предишното му участие в турнира беше преди повече от десетилетие. За последно той игра в китайската столица през 2015 година, когато спечели титлата. Джокович е триумфирал в Пекин през 2009 и 2010 година, както и в четири последователни издания между 2012 и 2015 година.

Сега шесткратният шампион продължава преследването на седми трофей в Пекин, а на четвъртфиналите ще срещне победителя от двубоя между водача в схемата Александър Зверев и представителя на домакините Цзюнчън Шан.

Напред в турнира продължава и Даниил Медведев. Поставеният под №3 руснак, който по-рано през седмицата спечели титлата в Ханджоу, преодоля квалификанта Пабло Кареньо-Буста с 6:4, 6:2 за час и 22 минути. Следващият му съперник ще бъде германецът Ян-Ленард Щруф.

Място в следващата фаза си осигури и Хуберт Хуркач, който преодоля Артюр Жеа след тайбрек и ще се изправи срещу Карен Хачанов. Руснакът достигна до четвъртфиналите след победа със 7:5, 6:3 над Алекс Молчан.