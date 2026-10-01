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Александър Зверев започна с победа на тенис турнира в Пекин

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Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
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Двукратният шампион от Големия шлем се наложи над Камерън Нори със 7:6(1), 6:4.

Александър Зверев започна с победа на тенис турнира в Пекин
Снимка: БТА
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Поставеният под номер 1 в основната схема Александър Зверев стартира с победа на турнира по тенис АТP 500 на твърди кортове в китайската столица Пекин с награден фонд над 4 милиона долара.

Германецът се наложи над британския левичар Камерън Нори със 7:6(1), 6:4 и запази шансове да измести Яник Синер от първото място в световната ранглиста за мъже.

Зверев завоюва втория си трофей от Шлема за сезона миналия месец на Откритото първенство на САЩ и надгради тази победа в първия си мач на турнира в Пекин, като повиши нивото в тайбрека на първия сет, за да запази перфектния си рекорд срещу Нори. Той води с 9-0 в серията между двамата.

„Изненадан съм, защото не мисля, че играх добре, тъй като пристигнах само преди два дни“, каза Зверев в интервюто си на корта.

„Чувствам се малко изтощен от смяната на часовите зони и дойдох от турнир на закрито на турнир на открито, но се чувствах добре на корта и усетих, че това беше мач на високо ниво“, добави той.

Зверев има възможност да навакса изоставането на световния номер 1 ЯникСинер в Пекин. Шампионът от 2025 година Синер не участва, така че ще загуби своите 500 точки, докато Зверев стигна само до четвъртфиналите миналата година в китайската столица и следователно има само 100 точки за защита. Германецът може да стане световен номер 1 още след Мастърса в Шанхай. Ако трикратният полуфиналист спечели Пекин за първи път и след това се бори за титлата в Шанхай, Зверев ще се нуждае само от това Синер да загуби преди четвъртия кръг в Шанхай, за да може да се изкачи на върха.

Първият поставен в Пекин ще се изправи срещу китайския фаворит Цзюнчън Шан, който елиминира аржентинеца Себастиан Баез с 5:7, 6:3, 7:5.

В другите срещи номер 5 Алекс де Минор (Австралия) спечели срещу Мариано Навоне (Аржентина) със 7:6(4), 6:2, а четвъртият поставен Флавио Коболи (Италия) отпадна след поражение от Роман Сафиулин (Русия) с 3:6, 2:6.

Словакът Алекс Молчан постигна успех над Томаш Махач (Чехия) с 6:3, 6:2, Кентен Алис (Франция) се наложи над Игнасио Бусе (Перу) с 6:1, 7:6(3), а Франсиско Серундоло (Аржентина) победи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 5:7, 6:4, 6:3.

#тенис турнир в Пекин 2026 #ATP 500 в Пекин #Александър Зверев

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