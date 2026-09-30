Феликс Оже-Алиасим приключи участието си на тенис турнира от сериите АТР 500 в Пекин още на старта

Вторият поставен Феликс Оже-Алиасим отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 500 в китайската столица Пекин с награден фонд 4 089 385 долара.

26-годишният канадец отстъпи на Карен Хачанов (Русия) с 3:6, 3:6 за 73 минути на корта. Така руснакът постигна втори пореден успех срещу този съперник от началото на месеца, след като го победи и във втория кръг на Откритото първенство на САЩ.

Поражението на Оже-Алиасим застрашава шансовете му да се класира за Финалите на АТР за трети път в кариерата. Към момента той е 12-и в подреждането за календарната година, а до заключителния турнир за сезона остават по-малко от два месеца, в които канадецът трябва да изпревари руснака Даниил Медведев, испанеца Рафаел Ходар и американците Томи Пол и Тейлър Фриц.

В следващия кръг Карен Хачанов, полуфиналист в китайската столица през 2019 година, очаква победителя от двубоя между квалификанта Алекс Молчан (Словакия) и Артюр Риндеркнеш (Франция).

Ян-Ленард Щруф (Германия) спечели другата среща в Пекин до момента срещу Тиаго Тиранте (Аржентина) с 6:1, 6:4 за 66 минути и очаква победителя от мача между третия поставен и финалист в надпреварата през 2023 година Медведев и квалификанта Пабло Кареньо Буста (Испания).