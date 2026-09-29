Алехандро Давидович Фокина триумфира на турнира от сериите АТР 250 в Чънду

Испанецът Алехандро Давидович Фокина спечели титлата от турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Чънду (Китай) с награден фонд 1 210 115 долара.

27-годишният състезател, който е поставен под №2 в основната схема, надигра петия поставен Хуберт Хуркач (Полша) с 6:4, 7:6(7) за час и 47 минути на корта.

28-ият в света Давидович Фокина си осигури втора титла на сингъл в кариерата след триумфа в Майорка по-рано през годината. Испанецът успя да се пребори многократно с характерния силен първи сервис на Хуркач, който все пак наниза 17 аса в хода на двубоя.

В първата част Давидович Фокина осъществи единствения брейк за 4:3 в своя полза, а Хуркач не успя да отговори. Във втория сет полякът отрази две точки за пробив при изоставане с 5:6 и стигна до тайбрек, в който поведе с 6:3 точки, но пропиля три сетбола и допусна изравняване до 6:6.

Изправен до стената при 7:6 за Хуркач, Давидович Фокина запази самообладание и спаси още един мачбол с хладнокръвен форхенд по правата, а с ас и нов минипробив той стигна до крайния успех.

Така испанецът се превърна във втория представител на страната си след Пабло Кареньо Буста, който печели титлата от надпреварата в многомилионния град в централната провинция Съчуан. По пътя към финала той постигна последователни победи срещу Хуан Серундоло (Аржентина), Александър Мюлер (Франция) и Николоз Базилашвили (Грузия), в които загуби само един сет.