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Новак Джокович стартира с успех участието си на турнира от сериите АТP 500 в Пекин

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Спорт
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Шесткратният шампион има 30 успеха и нито едно поражение на турнира в китайската столица.

Новак Джокович
Снимка: БТА
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Шесткратният шампион Новак Джокович (Сърбия) започна с успех участието си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТP 500 в китайската столица Пекин с награден фонд 4 089 385 долара.

39-годишният сърбин, който е поставен под №6 в основната схема, победи Нуно Боржеш (Португалия) с 6:3, 7:6(2) за час и 52 минути на корта.

С един пробив в първия гейм и след убедително представяне в тайбрека за втория, бившият №1 в света си осигури комфортен успех срещу португалеца, с когото се беше срещал само веднъж в миналото - през ноември миналата година, когато също го победи в два сета.

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Така носителят на 24 титли от Големия шлем вече има 30 успеха и нито едно поражение на турнира в Пекин, въпреки че последното му участие там дойде преди повече от десет години, когато за последно триумфира с титлата през 2015-а. Джокович спечели турнира в китайската столица през 2009-а и 2010-а, а между 2012-а и 2015-а стана шампион четири пъти подред.

Съперник на Джокович във втория кръг ще бъде участващият с "уайлд кард" представител на домакините Бу Юнчаокете, който надигра Хуан Серундоло (Аржентина) с 6:2, 5:7, 6:4 за два часа и 20 минути.

В друг мач от деня квалификантът Артюр Жеа (Франция) спечели срещу получилия "уайлд кард" китаец Чжъчжън Чжан с 6:4, 6:3 за час и 25 минути. По-рано днес вторият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) допусна поражение от руснака Карен Хачанов, докато Ян-Ленард Щруф (Германия) елиминира Тиаго Тиранте (Аржентина).

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#ATP 500 в Пекин #Новак Джокович

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