Карлос Алкарас сломи съпротивата на американец в Токио

Карлос Алкарас започна с успех защитата на титлата си в Токио. Шампионът от миналата година имаше нужда от три сета, за да пречупи съпротивата на Алекс Микелсен от САЩ след 7-6 (1), 4-6, 6-1 за над два часа и половина игра.

След като помогна на Европа да вземе сблъсъка със Света за Лейвър Къп, Алкарас се насочи към Токио и проведе страхотна битка с Микелсен в първия и втория сет. Двамата тенисисти си размениха по една част, преди испанецът да наложи доминация в третата и да даде само един гейм на американеца.

Водачът в схемата ще играе на осминафиналите с италианеца Матео Арналди.

Финалистът от 2025 Тейлър Фриц загуби изненадващо от Хауме Мунар в три сета.