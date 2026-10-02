Александър Донски е финалист на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто

Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125“ в Порто с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният български национал за Купа "Дейвис“ и партньорът му Филип Пиечонка от Полша, поставени под №3 в схемата, преодоляха на полуфиналите Даниел Кукиерман от Израел и Фернандо Ромболи от Бразилия с 6:2, 6:7(2), 10-7 след час и 29 минути игра.

Донски и Пиечонка започнаха убедително. При 2:2 в първия сет те спечелиха четири последователни гейма и затвориха частта с 6:2.

Българинът и полякът пренесоха силната си игра и във втория сет, в който поведоха с 3:0 след ранен пробив. Кукиерман и Ромболи обаче успяха да върнат брейка и възстановиха равенството при 4:4.

При 5:4 Донски и Пиечонка стигнаха до два мачбола, но съперниците им оцеляха. Впоследствие сетът достигна до тайбрек, в който израелско-бразилската двойка доминира и спечели със 7:2, за да изпрати полуфинала в решителен дълъг тайбрек.

В него Донски и Пиечонка запазиха самообладание в ключовите моменти и се наложиха с 10-7, реализирайки третия си мачбол в срещата.

Успехът им донесе и реванш срещу Кукиерман и Ромболи. Само седмица по-рано българинът и полякът загубиха от същия тандем с 1:2 сета на четвъртфиналите на "Чалънджър 125“ в Сен Тропе.

Донски и Пиечонка са и последната останала поставена двойка в надпреварата в Порто. В битката за трофея те ще срещнат победителите от полуфинала между Стефан Латинович и Мили Поличак и тандема Александру Жекан и Шимон Килан.

С достигането си до финала Александър Донски си осигури 75 точки за ранглистата на ATP на двойки, в която през тази седмица заема 84-ото място, както и 2610 евро от наградния фонд.