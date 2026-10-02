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Арина Сабаленка и Наоми Осака с място в третия кръг на турнира в Пекин

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Спорт
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Представителката на Беларус не се затрудни с мексиканка, а японката надделя над узбекистанка.

наоми осака мадисън кийс осигуриха третия кръг open
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Номер 2 в световната ранглиста по тенис за жени Арина Сабаленка (Беларус) се класира за третия кръг на турнира на твърда настилка от сериите WTA 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9 415 725 долара.

28-годишната състезателка, която е втора поставена в основната схема, постигна убедителен успех срещу Рената Сарасуа (Мексико) с 6:1, 6:3 за малко над час на корта.

С по два пробива във всеки от сетовете Сабаленка си осигури място в следващата фаза, където ще се изправи срещу Никола Бартункова (Чехия), 26-а поставена, която надигра Магдалена Френх (Полша) с 6:2, 6:2 за 74 минути.

Шампионката от 2019 година Наоми Осака (Япония) спечели двубоя си срещу Мария Тимофеева (Узбекистан) с 6:3, 3:6, 6:3 за два часа и шест минути и ще търси втора си титла от силния турнир в Пекин. За да го стори обаче, тя ще трябва да премине и през поставената под номер 20 Сара Бейлек (Чехия) в третия кръг, която се наложи над Мадисън Инглис (Австралия) с 6:3, 7:5 за час и 34 минути.

Полина Кудерметова (Узбекистан) също преодоля втория кръг, надигравайки 32-рата поставена Клара Таусон (Дания) с 6:4, 4:6, 6:4 за малко над два часа и си осигури сблъсък срещу четвъртата в схемата Мира Андреева (Русия), която по-рано днес надигра представителката на домакините Юе Юан.

Седмата поставена Каролина Мухова (Чехия) постигна успех срещу Кейти Боултър (Великобритания) със 7:6(3), 6:1 за час и 31 минути и ще се изправи срещу рускинята Людмила Самсонова в третия кръг.

#тенис турнир в Пекин 2026 #Арина Сабаленка #Наоми Осака

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