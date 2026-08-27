ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит

ЦСКА приключи участието си в Лига Европа след ново поражение от ОФИ Крит. „Червените“ отстъпиха с 0:2 на Националния стадион „Васил Левски“ в реванша от плейофите и след загубата с 0:3 в първия мач отпаднаха с общ резултат 0:5.

Гръцкият тим поведе в 36-ата минута, когато след корнер се получи разбъркване в наказателното поле и оставеният непокрит Тиаго Нус се възползва, за да открие резултата.

ЦСКА имаше няколко добри възможности през първото полувреме. Жан-Филип Гбамен и Макс Ебонг не успяха да се възползват от положенията си, а Йоанис Питас също бе близо до гол. В края на частта Леандро Годой можеше да изравни, но вратарят на ОФИ Николаос Христогеоргиос спаси удара му.

След почивката „червените“ продължиха да търсят гола. Най-добрата възможност се откри отново пред Годой, който в 60-ата минута се възползва от грешка в гръцката защита, но ударът му срещна гредата.

ОФИ също имаше възможности да сложи окончателно край на интригата. В 68-ата минута Тахирис Фунтас излезе на добра позиция, но Фьодор Лапоухов предотврати второ попадение.

То все пак падна в 78-ата минута. Само минута след появата си на терена Йоанис Теодосулакис се разписа за 2:0 и окончателно сложи точка на спора.

В добавеното време ЦСКА все пак вкара топката в мрежата на ОФИ, но попадението не бе зачетено заради засада.

Така европейската приказка на „червените“ в Лига Европа приключи, но тимът ще продължи участието си в евротурнирите. ЦСКА ще играе в Лигата на конференциите, като жребият за следващата фаза е в петък следобед.