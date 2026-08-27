Христо Янев: Не трябва да навеждаме глава, а да си извадим поуки

Треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира поражението с 0:2 от ОФИ Крит в Лига Европа и отпадането от турнира. „Червените“ отстъпиха пред гръцкия тим с общ резултат 0:5 след класическата загуба преди седмица в първия мач.

„Имаме да учим много от мачовете в Европа, които играем. Днес съперникът беше по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Имахме план за мача, търсехме определени неща, с които да изненадаме гръцкия отбор. Те се справиха с директния подход, който ние искахме да предложим. Не успяхме при възможностите, които имахме, да бъдем директни и не ги направихме. Това е нещо, от което да учим как трябва да изглежда ЦСКА в Европа. Имаме достатъчно футболисти. Ясно е, че в Европа трябва да бъдем безкомпромисни, трябва да бъдем по-концентрирани в определени ситуации“, коментира наставникът на „червените“.

„Планът за нас беше ЦСКА да играе в Европа, колкото може повече. Ще гледаме да натрупаме най-добрия опит, който може да вземем за неща, които могат да ни бъдат от полза в бъдеще. Не трябва да навеждаме глава, а да си извадим поуки и да разберем, че дребните неща са много важни в Европа. Трябва да извлечем максимума от това наше участие в Европа. Никой не е казал, че ние ще побеждаваме във всеки мач и ще минаваме безпроблемно през всеки отбор. За нас това са безценни уроци“, добави Христо Янев.