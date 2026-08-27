Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнир в Нидерландия

Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Олдензал (Нидерландия) с награден фонд 40 хиляди долара.

34-годишната българка и партньорката ѝ Лиан Тран (Нидерландия), поставени под номер 3 в схемата, продължават напред без игра след отказване на Марго Маке (Белгия) и Алис Раме (Франция).

Техни съпернички в спор за място на финала ще бъдат победителите от двубоя между Жози Дамс (Германия) и Анастасия Фирман (Украйна) и германките Теса Брокман и Жоел Щойер.