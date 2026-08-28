Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък

Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък бе отчетен през изминалото денонощие. По-сериозно увеличение има при разположените на запад водомерни постове, като при Ново село има ръст с 8 см, а край Видин и Лом съответно с 4 и 5 см.

Спадът на нивото продължава при Свищов, където понижението е с 1 см, а на Силистра има застой. В Русе нивото на реката вече е 121 см под условната нула, след като за последните 24 часа бе измерено повишение с 2 см.

Към момента няма заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, информират от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Тъй като увеличението на водното ниво през последните дни все още не е достатъчно за възобновяване на нормалното корабоплаване, остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за българския участък на реката.