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Александър Донски е на полуфинал на двойки в Кингстън

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Успехът е шести пореден за българския тенисист

александър донски приключи старта олбия
Снимка: БТА
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Александър Донски продължава силното си представяне на двойки през сезона. Българинът се класира за полуфиналите на турнира Чалънджър 50 в Кингстън, след като заедно с канадския си партньор Дан Мартин се наложи над Томас Фанкът и Сеита Уатанабе със 7:6(1), 6:4.

Донски и Мартин трябваше да бъдат концентрирани във важните моменти, тъй като съперниците им стигнаха до шест възможности за пробив. Българо-канадският тандем обаче не позволи нито една от тях да бъде реализирана. Те самите имаха 12 шанса за брейк, като се възползваха от един, който се оказа напълно достатъчен за спечелването на втория сет и двубоя.

Успехът е шести пореден за Донски, който се намира в отлична серия. Само преди седмица българинът спечели най-значимия трофей в кариерата си на ниво „Чалънджър“. В Квебек той триумфира в турнира от категория „Чалънджър 125“ заедно с Аджет Раи.

Сега обаче двамата ще се окажат от различни страни на мрежата. На полуфиналите в Кингстън Донски и Дан Мартин ще се изправят именно срещу Раи, който ще си партнира с австралиеца Калъм Пътърджил.

За Донски това е 13-и полуфинал на двойки в Чалънджър тура от началото на 2026 година.

#Александър Донски

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