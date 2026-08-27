Росица Денчева ще играе на четвъртфиналите в Куршумлийска баня

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната състезателка, която е поставена под номер 6 в основната схема, победи участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Луна Вуйович с 6:3, 6:1 за 76 минути.

Денчева изостана с 1:3 в първия сет, но спечели 11 от следващите 12 гейма и си осигури място в четвъртфиналната фаза. Там нейна съперничка ще бъде победителката от двубоя между водачката в схемата Селена Яничевич (Франция) и местната квалификантка Дуня Марич.

Другата българка в надпреварата на сингъл Лидия Енчева отпадна във втория кръг от петата поставена Джорджа Педоне (Италия) с 1:6, 6:7(4) за два часа и 20 минути.

По-късно днес Росица Денчева ще продължи участието си и в четвъртфиналите при дуетите, където заедно с рускинята Мария Головина, поставени под номер 4, ще се изправят срещу българката Дария Великова и Мария Мурсия (Колумбия).

Третата родна представителка Лиа Каратанчева и партньорката ѝ Прартана Томбаре (Индия), втори поставени в схемата на двойки, ще играят срещу италианките Самира Де Стефано и Джорджа Педоне.